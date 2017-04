No meio de muita coisa dispensável, as redes sociais ainda vão existindo para fins nobres. Como aquele que "juntou" Marc Batra, internacional espanhol do Borussia Dortmund, e Steffi, uma adepta... especial.

Neste fim de semana, Steffi ficou celebrizada por uma fotografia onde se podia encontrá-la completamente sozinha no meio de adeptos do Schalke 04, o maior rival do Dortmund, no dérbi entre as duas equipas (1-1). Ora, Bartra também viu a fotografia, ficou sensibilizado e recorreu ao Twitter para tentar identificar esta apoiante especial, prometendo mesmo oferecer-lhe a sua camisola.

Entretanto, esta segunda-feira o defesa espanhol anunciou ter já conseguido encontrar Steffi, garantindo que vai cumprir o prometido. Um homem de palavra.