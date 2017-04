O Presidente da República garante que os contribuintes “podem ficar descansados” com a solução que foi encontrada pelo governo para a venda do Novo Banco.

"Podem ficar descansados de que a solução encontrada, que é na linha do governo anterior, é de não haver garantia do Estado, não haver responsabilidade do Estado, mas do fundo de resolução", afirmou, esta segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado explicou que "são os bancos que, realmente, a 30 anos, caso seja possível, irão pagando aquilo que for a diferença, esperemos que seja o mínimo possível".

Marcelo Rebelo de Sousa alinhou com o governo na solução encontrada para vender o Novo Banco, que tem sido alvo de críticas à direita e à esquerda. Passos Coelho demarcou-se daquilo a que chamou “a venda parcial”. Ao contrário das expectativas do Presidente da República, a ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque afirmou, em entrevista à Radio Renascença, que “os contribuintes vão suportar uma parte do custo".

A presidente do CDS, Assunção Cristas, também defendeu que “não se sabe quanto vai custar aos contribuintes” a venda do antigo BES.

A venda do Novo Banco vai estar em debate na quarta-feira no parlamento. A discussão foi agendada pelo Bloco de Esquerda. Catarina Martins disse hoje que “o Estado vai estar sempre a pagar, pagou no passado e vai pagar no futuro e a Lone Star não vai pagar nada”.

A coordenadora do BE considera que a "venda do Novo Banco é um negócio ruinoso".