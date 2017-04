Os concertos estão marcados para Julho: dia 2 no Centro Cultural de Belém; na Casa da Música, no Porto, dia 5; no Convento São Francisco, em Coimbra, dia 6; e dia 8 no Theatro Circo, em Braga. Os bilhetes já se encontram à venda.

"Excuse Me" entrou pela primeira vez para os dez primeiros da tabela nacional de álbuns, um ano depois de ter sido editado, ascendendo ao 10º lugar. Em Maio, Sobral irá representar Portugal na final da Eurovisão em Kiev.