A explosão que ocorreu no metro de São Petersburgo, na Rússia, fez, pelo menos, nove mortos e cerca de 20 feridos, entre os quais crianças.

O Presidente russo já reagiu e enviou as condolências às famílias das vítimas que morreram nas explosões.

Nas redes sociais, já foram várias as imagens publicadas, na sequência das explosões, e há correspondentes de vários meios de comunicação a reagirem ao ataque na rede social Twitter.

St Petersburg metro blast: reports of explosion on train between Sennaya Ploshchad & Tekhnologichesky Institut stations. pic.twitter.com/9VEcBh8Bkj — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) April 3, 2017

Russian prosecutor general calls St. Petersburg explosion a terrorist attack. https://t.co/9HXN28EKas — Julia Ioffe (@juliaioffe) April 3, 2017

Russian General Prosecutors Office calls St Petersburg blast a terrorist attack. All 62 stations on lock-down. Increased security in Moscow — John Sparks (@sparkomat) April 3, 2017

The General Prosecutors office now calling this a "terrorist act" (Via @tanyastukalova) https://t.co/xEazZSKs2k — Alexander Marquardt (@MarquardtA) April 3, 2017