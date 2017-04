Afinal, a vitória retumbante do Barcelona B sobre o Eldense, por 12-0, na II Divisão B espanhola, pode não ser tão extraordinária assim. Um dia depois, a direção do modestro clube reuniu-se de emergência e tomou uma decisão radical: suspender a atividade da equipa principal, já depois de rescindir com o grupo investidor italiano com o qual tinham uma parceria. A razão? Suspeitas de resultados combinados.

Foi, de resto, a própria direção do Eldense, que com este resultado viu confirmada matematicamente a despromoção, a solicitar uma investigação às apostas relacionadas com o jogo do Mini Estadi. A juntar a isto, há ainda as declarações do jogador Cheikh Saad à rádio RAC1 após o encontro. "O treinador sabia alguma coisa e os jogadores também. Meia hora antes do apito inicial era titular, e depois tiraram-me do onze à última hora. Disseram a um dos meus colegas que o jogo estava combinado, a mim não contaram nada. Sei quem são os jogadores envolvidos, mas não posso dizer. No balneário quase chegámos ao confronto físico. São quatro implicados na viciação de resultados. Quando puder, revelarei os nomes. Depois, durante o jogo, o treinador pediu-me para entrar e eu recusei. Disse aos meus companheiros no banco para não entrarem, de maneira a que os seus nomes não ficassem manchados", denunciou o avançado mauritano.

Fundado em 1921, o emblema da região de Alicante já teve três presidentes, sete treinadores e 52 jogadores ao longo da época - um dos quais o luso-francês Julien Fernandes, de 32 anos, que entre 2005 e 2007 fez 17 jogos (e um golo) no Vitória de Setúbal.