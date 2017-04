O aumento do valor da dívida pública face a janeiro "reflecte emissões líquidas de títulos de 2,1 mil milhões de euros e uma diminuição dos empréstimos de 1,5 mil milhões de euros, essencialmente por via do reembolso de empréstimos do Fundo Monetário Internacional (1,7 mil milhões de euros)", revela o BdP.

De acordo com o banco central, "o crescimento da dívida pública foi acompanhado por um aumento mais acentuado dos ativos em depósitos (1,3 mil milhões de euros). A dívida pública líquida de depósitos da administração central registou uma redução de 0,6 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 223,4 mil milhões de euros".

O BdP revelou também que “as medidas de apoio ao sistema financeiro realizadas desde 2007, e contabilizadas nos défices dos respetivos anos, tiveram um impacto acumulado que ascendeu a 7% do PIB de 2016“.

Este é um valor equivalente a 13 mil milhões de euros e significa que cerca de 11,3% da dívida pública que Portugal suporta, usando como referência o valor de 2016, resulta destas ajudas à banca.