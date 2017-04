A explosão aconteceu no metro de São Petersburgo, na Rússia, e há, pelo menos, dez mortos, avança a Agência russa TASS.

As causas da explosão ainda não são conhecidas, mas fala-se na hipótese de atentado terrorista, uma vez que se trata de uma linha de metro central na segunda maior cidade da Rússia.

Sabe-se ainda que houve duas explosões e que ambas ocorreram dentro das carruagens de metro.

Neste momento, todas as estações de metro estão encerradas, uma vez que foi encontrado um dispositivo por explodir numa outra estação.

O número de feridos ainda não é certo, mas a TASS fala em duas dezenas.

Vladimir Putin, que estava em São Pertersburgo na altura das explosões, já reagiu: “Todas as causas possíveis para a explosão estão a ser contempladas, incluindo a versão de um araque terrorista”.

Footage shows aftermath of explosion in St. Petersburg, #Russia. Casualties unknown currently, more soon! pic.twitter.com/fhVc2ywPVa