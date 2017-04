Os socialistas querem ouvir com urgência, na Assembleia da República, o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e o ex-secretário de Estado Sérgio Monteiro sobre a venda do Novo Banco.

O requerimento, que foi entregue hoje no parlamento e é assinado pelo líder parlamentar Carlos César, justifica as audições com a necessidade de se “conhecer com detalhe todos os aspectos preparatórios e contratados da operação".

O PS defende que a complexidade da operação "torna necessária essa audição dos negociadores".

O Bloco de Esquerda anunciou hoje que vai marcar para quarta-feira um debate sobre a venda do banco que resultou do desaparecimento do BES. Catarina Martins insistiu que o governo deve levar este negócio a votos no parlamento e, para já, quer promover um debate sobre esta matéria.

"O parlamento tem de ter uma palavra sobre o que está a ser decidido. São muitos milhares de milhões de euros dos contribuintes, são muitas responsabilidades para o futuro e são muitas responsabilidades que ficam para governos futuros pagarem", afirmou, esta segunda-feira, a coordenadora do Bloco de Esquerda.

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu que com a solução encontrada “não há impacto directo ou indirecto nas contas públicas ou para contribuintes”. Catarina Martins alerta, porém, que "o Estado vai estar sempre a pagar, pagou no passado, vai pagar no futuro, e a Lone Star não paga nada”

A deputada do Bloco de Esquerda classificou este negócio como “ruinoso” e reafirmou que a nacionalização não ficaria “mais cara”.