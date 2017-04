A PSP vai instaurar um processo disciplinar ao polícia que agrediu um adepto no jogo entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto.

“No dia do jogo referido, ainda antes do início do mesmo, após o visionamento das imagens da ocorrência em questão, passadas exaustivamente por diversos órgãos de comunicação social, foi imediatamente determinada a instauração de processo disciplinar para apurar todas as circunstâncias da ocorrência”, informa, em comunicado, a PSP

A PSP refere que “aparentemente um dos polícias usou a força pública de forma que poderá constituir infracção disciplinar, por contrariar as normas sobre os limites ao uso de meios coercivos em vigor na PSP”.

O comunicado da PSP realça que, apesar do “episódio referido”, o desempenho da polícia permitiu que um jogo de risco elevado “tivesse decorrido dentro da normalidade possível e sem a ocorrência de lesões graves para qualquer dos intervenientes”.

A PSP informa ainda que “procedeu à detenção de 11 cidadãos que, por razões diversas, tiveram comportamentos que consubstanciaram práticas ilegais ou crimes”.