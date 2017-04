A agressão de Marco Gonçalves ao árbitro José Rodrigues fez com que a imprensa internacional se interessasse pelo Canelas 2010.

O jornal espanhol As diz que “a equipa mais violenta do mundo volta a fazer das suas”.

O diário desportivo espanhol Marca recorda a equipa do Canelas 2010 como “a violenta equipa do norte de Portugal que se tornou famosa em finais do ano passado pelas numerosas faltas de comparência dos seus rivais por medo de serem agredidos”.

O La Información diz que a equipa do Canelas “volta a semear o terror”.

O jornal britânico Metro diz que “jogador português de equipa de ultras dá joelhada na cara de árbitro” e o também britânico Daily Mail também refere o momento.