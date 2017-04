O deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro vai questionar hoje o ministério da Administração Interna sobre a actuação da polícia no jogo entre o Benfica e o Porto, no Estádio da Luz.

O deputado do PS critica a actuação da PSP e anuncia, na sua página do Facebook, que vai enviar hoje um requerimento ao governo sobre o “espancamento” a um adepto do Porto.

“O adepto já meio moribundo no chão é pontapeado na cabeça. Este agente tem de ser identificado e provavelmente expulso da polícia”, afirma o deputado e líder do PS/Porto.

Tiago Barbosa Ribeiro é do Futebol Clube do Porto, mas garante que “é irrelevante o clube deste adepto” e lembra o caso de Guimarães em que “o polícia foi suspenso”.

“Não é suposto termos de ser protegidos da polícia”, conclui o deputado socialista, que assistiu pela televisão à actuação do Corpo de Intervenção da PSP.