A Polícia Judiciária descobriu cinco que cartas que Pedro Dias escondeu na casa da antiga professora Fátima Reimão, que deu guarida ao fugitivo de Aguiar da Beira e que foi, entretanto, constituída arguida no caso pelo crime de favorecimento pessoal. As missivas, endereçadas aos pais, aos filhos menores e atual namorada, fazem parte do processo de acusação contra o alegado homicida e parte do conteúdo foi revelado esta segunda-feira pelo Correio da Manhã.

Numa das cartas, endereçada aos pais, Pedro Dias de 45 anos, deixa escrito nas entrelinhas que terá sido o responsável, pelo menos, pelo homicídio de um militar da GNR e pela tentativa de homicídio de outro guarda. “Devia ter procurado ajuda e uma vez mais não o fiz, agora é tarde demais. Naquela noite, que ainda é uma confusão para mim, eu encontrava-me a dormir estourado, como vinha a acontecer há algum tempo, quando fui interpelado pela GNR. Disseram que estava a dormir num local suspeito. Bem o que vem a seguir nessa noite já todos sabem”, escreveu Pedro Dias.

Na missiva endereçada à namorada, o arguido refere-se à operação do filho mais novo que foi submetido a uma cirurgia ao coração alguns meses antes dos crimes. “Quando na véspera da operação do Gui vendi a minha alma ao Diabo nunca pensei que ele viesse reclamar tão cedo e com tanta eficácia”, diz o alegado homicida.

Já na carta que escreveu à filha o tom é jocoso e dificilmente se percebe como pode esta mensagem ser endereçada a uma criança de dez anos. “Sabes filha que desde o primeiro momento em que toda esta tragédia aconteceu eu só tentava vir ter contigo, mas tentaram e conseguiram sempre que não o fizesse ao som da bala. Podia ter-me entregue mais cedo, mas sabes deu-me um certo gozo que não soubessem do meu paradeiro e eu aqui tão perto”, vangloria-se.

Recorde que, à data em que resolveu entregar-se às autoridades, Pedro Dias encontrava-se, precisamente, na casa de Fátima Reimão. O Ministério Público acusou , na semana passada, Pedro Dias de dois crimes de dois homicídios qualificados sob a forma consumada, dois homicídios qualificados sob a forma tentada e três crimes de sequestro. O arguido aguarda julgamento no estabelecimento prisional de Monsanto.