Marques Mendes defende que a solução encontrada para o Novo Banco é a “menos má” e que as críticas do PSD e CDS não são credíveis “aos olhos das pessoas”.

“Não havia melhor solução. Todas as outras eram piores”, defendeu, no comentário na SIC, o conselheiro de Estado. Marques Mendes lembrou que “não houve nenhuma proposta melhor” e que com esta solução foi possível “resolver o problema e atrair investimento estrangeiro. Acabou o clima de incerteza e isso é bom”.

O ex-líder do PSD aconselhou Passos Coelho e Cristas a terem “um bocadinho de cuidado”, porque estão a fazer críticas que, “aos olhos das pessoas, não são muito credíveis. O PSD e o CDS estiveram lá e não conseguiram vender o banco”.

Marques Mendes referiu ainda que as previsões do Banco de Portugal sobre o crescimento e o desemprego são “uma excelente notícia para António Costa”. O comentador alertou que, a confirmarem-se os bons resultados em relação ao crescimento e ao desemprego, o PS e o CDS “correm o risco de estar 8 anos na oposição”.

O comentador garante que António Costa já está a trabalhar para a maioria absoluta e conseguiu “meter no bolso” o Bloco de Esquerda e o PCP: