A conjugação do verbo chafurdar

Nitidamente aliviado pelas formidáveis defesas de Casillas, o presidente do FC Porto não resistiu aos microfones e deu-nos, mais uma vez, uma exemplar lição da sua já histórica ironia chocarreira.

Infelizmente, embora falando, diz que não quer falar de árbitros. É pena! Diria dele o que Almada disse do Dantas - não saberá grande coisa de coisa alguma menos de arbitragens, que é coisa de que não fala. Dificilmente alguém na história do futebol em Portugal terá tido tanto à-vontade com árbitros como ele.

Desde o tempo em que um tal José Amorim, mais conhecido por Calheiros, viajou para o Brasil com a família, à célebre noite da Madalena na qual recebeu em casa, para um cafezinho, certo Augusto Duarte, árbitro, alegadamente atormentado pelos desvios sociais do progenitor. Por ambos os casos foi constituído arguido, o que na sua vida se tornou um hábito. Pelo que se sabe, continua arguido, embora por motivos diferentes, estes ligados a determinadas más companhias.

O FC Porto até pode ser campeão nacional. Ou não. O seu presidente continua, ironicamente, a ser o campeão nacional dos arguidos. E vai somando títulos uns atrás dos outros.