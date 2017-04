O governo quer metade dos alunos do secundário no ensino profissional. A intenção é começar já no próximo ano lectivo a aumentar o número de vagas.

O governo, de acordo com o Diário de Notícias, tenciona aumentar em 25% as vagas no ensino profissional. Actualmente, 43,44% dos alunos frequentam o ensino profissional ou outras vias semelhantes.

O objectivo é passar de 42 mil alunos para cerca de 52 mil no próximo ano.

Gonçalo Xufre, presidente da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, diz ao DN que é preciso acabar com os estigmas que ainda possam existir sobre as alternativas ao ensino tradicional. “No dia em que metades dos alunos frequentarem este caminho, passa a ser tão válido como o dos cursos científicos”.