Em entrevista à SIC, Marco Gonçalves diz que não se lembra de ter agredido o árbitro do jogo entre o Canelas 2010 e o Rio Tinto. “Lembro-me de agarrar o árbitro, agora não sei como é que aconteceu aquilo. Não me lembro mesmo de ter agredido o árbitro”, disse o jogador do Canelas 2010.

“Se isso for verdade, queria mesmo pedir desculpas ao árbitro, à família do árbitro, aos portugueses e à instituição de Rio Tinto”, disse Marco Gonçalves.

O jogador acrescentou ainda que, antes de ter dado uma joelhada ao árbitro da partida, tinha sido insultado por jogadores do Rio Tinto.