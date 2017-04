Francisca Alves foi 3ª classificada no torneio feminino do Campeonato do Mundo individual de Pitch & Putt (P&P) na modalidade de stroke play, que a Associação Internacional de P&P organizou durante quatro dias no Le Robinie Golf & Resort, em Busto Arsizio, na Lombardia, onde dois portugueses terminaram hoje (Domingo) no top-10 da classificação geral (mista).

Francisca Alves, de 17 anos, alcançou a melhor classificação da sua muito curta carreira de golfista, ao somar 233 pancadas, 17 acima do Par, após voltas de 59, 65, 53 e 56, que na classificação geral mista valeu-lhe o 50º lugar, entre 114 participantes.

O melhor português foi Hugo Espírito Santo, de 36 anos, o nº1 do Ranking Nacional de P&P nas últimas sete temporadas, que foi 6º classificado, empatado com o italiano Leonardo Panza, com 212, 4 abaixo do Par, tendo entregado cartões de 53, 56, 53, 50.

Ricardo Paredes foi o segundo português a conseguir terminar no top-10, na 9ª posição, com 214 (52+55+54+53),-2.

O novo campeão mundial é o holandês Rolf Kwant, que somou 202 pancadas, 14 abaixo do Par, com voltas de 51, 51, 53 e 47.