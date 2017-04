Uma indústria de guerra e o Canelas 2010

O jogo que opôs o Benfica ao FC Porto correu dentro daquilo que deveria ser a normalidade: uma partida muito bem disputada, independentemente das falhas de cada equipa, com uma excelente arbitragem e sem grandes casos policiais a destacar.

É certo que foram detidos 11 elementos das claques, mas não há feridos de monta a registar. Uma das imagens que foram exploradas até à exaustão diz respeito à agressão de um elemento do Corpo de Intervenção a um adepto benfiquista, mas vê-se claramente um superior do agente em causa a travar a sua violência. Até a transmissão do jogo pelo canal benfiquista é de louvar, já que não entraram em facciosismos primários, bem pelo contrário. No final, as declarações foram civilizadas e até Pinto da Costa se deu ao luxo de acalmar alguns jornalistas mais eufóricos e à procura de sangue. Mas fica-se sempre com a sensação de que tudo correu bem por acaso e pelo elevado número de polícias destacados para o espetáculo.

O número de agentes envolvidos deve ter sido enorme, pois os 300 quilómetros que separam as duas cidades foram fortemente vigiados. Desde as áreas de serviço da autoestrada até às imediações do Estádio da Luz. Olhando para o dispositivo montado, até parece que estamos perante uma guerra civil. E isso é que é triste. A indústria do futebol transformou-se num campo de batalha alimentado por gente irresponsável, muitos deles a troco de uns cobres dos respetivos clubes, além do “ordenado” dado pelas televisões. Pode ser que um dia possamos olhar para um campo de futebol português e vermos o que se passa em Inglaterra, onde famílias inteiras enchem as bancadas.

P. S. O que será preciso mais para a Federação Portuguesa de Futebol e o governo porem cobro à vergonha nacional que dá pelo nome de Canelas 2010? Será preciso que matem pessoas? A agressão ao árbitro do jogo de ontem deve ser insuficiente para se tomarem medidas. É uma verdadeira vergonha nacional e ninguém põe cobro a isto. Lamentável.