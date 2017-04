O Sporting aproveitou da melhor forma o empate do clássico da Luz, entre Benfica e FC Porto, para ganhar terreno aos dois rivais, vencendo por 2-1 na visita a Arouca. Continua a sete pontos dos dragões e oito das águias, é certo, mas soma seis vitórias e um empate nos últimos sete jogos - não perde desde o jogo com os azuis e brancos, no Dragão -, tem o terceiro lugar cada vez mais defendido (dez pontos de vantagem sobre Vitória de Guimarães e Braga) e continua a acreditar na chegada a um dos dois primeiros postos.

Em Arouca, até foi a equipa da casa a marcar primeiro, logo aos nove minutos, pelo angolano Mateus. No entanto, e no espaço de dois minutos, os leões deram a volta, com golos de Alan Ruiz, aos 34', e Bruno César, aos 36'. Na segunda parte, o Sporting caiu de rendimento, mas os arouquenses nunca conseguiram incomodar. Somam agora sete derrotas consecutivas e mantêm o 13º posto, dez pontos à frente da linha de água.

Nos outros jogos do dia, destaque para o emocionante Braga-Marítimo: 3-3. Os bracarenses chegaram aos 25' a vencer por 3-0, com golos de Baiano (11'), Cartabia (15') e Rui Fonte (25'), mas permitiram a recuperação dos madeirenses. Keita reduziu aos 38', Erdem Sen fez o 3-2 aos 43' e o mesmo jogador viria a selar a semi-reviravolta aos 83'.

Já o Feirense e o Vitória de Setúbal garantiram quase que matematicamente a permanência. Os homens de Santa Maria da Feira foram ganhar ao terreno do Belenenses (2-1), enquanto os sadinos receberam e bateram o Moreirense por 2-0.