O Celtic garantiu o sexto título nacional consecutivo, após golear por 5-0 no terreno do Hearts, quinto classificado – e numa altura em que ainda faltam disputar oito jornadas da Liga. Este é o 48º campeonato dos católicos, que ainda assim continuam atrás do rival de Glasgow, o Rangers (soma 54, o último dos quais em 2010/11, precisamente antes de começar esta era de seis títulos seguidos do Celtic), agora orientado pelo português Pedro Caixinha.

Scott Sinclair, avançado formado no Chelsea e com passagem pelo Manchester City, foi a figura do encontro, ao apontar um hat-trick. Stuart Armstrong e Patrick Roberts fizeram os restantes. No Hearts, Esmael Gonçalves, avançado ex-Rio Ave, foi titular, saindo aos 71 minutos.

Esta é a terceira vez na história em que o Celtic ganha seis títulos seguidos - na anterior até chegou aos nove, entre 1965 e 1974. O Rangers fez o mesmo entre 1988 e 1997.