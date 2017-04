Tarde de sortes distintas para as equipas B em competição na II Liga. No Seixal, a formação secundária do Benfica foi goleada de forma surpreendente pelo União da Madeira: 4-0. Foi a derrota mais pesada da temporada para os comandados de Hélder Cristóvão - com uma exibição terrível do guardião russo Zlobin -, que ocupam agora a sétima posição, e ao mesmo tempo uma demonstração de força dos madeirenses, que subiram ao quarto lugar, a 11 pontos do segundo, o Aves, que no sábado vencera o Santa Clara (1-0).

Em Alcochete, outra demonstração clara de poderio, mas neste caso de uma equipa B: a do Sporting, que somou a sexta vitória consecutiva - melhor série de sempre - desde que Luís Martins assumiu o comando técnico. A vítima foram os algarvios do Olhanense: cilindrados por 5-1, deram mais um passo rumo à descida há muito anunciada. A grande figura do encontro foi o jovem angolano Gelson Dala, autor de quatro dos cinco golos do Sporting B - já soma sete em 10 jogos. Realce ainda para a utilização de André e Francisco Geraldes, ambos jogadores com estatuto de equipa principal. Os jovens leões são agora 12º classificados, cinco pontos acima da zona de descida.

Já o Vitória de Guimarães B não saiu do nulo na visita ao vizinho Famalicão e é nono classificado, logo à frente do Gil Vicente, que frustrou as ambições da candidata à subida Académica, vencendo por 1-0. Já a equipa da casa é 18ª, ocupando assim um dos lugares que ditam a ida ao play-off de permanência. A outra equipa nessa condição é o Vizela, que conseguiu uma surpreendente vitória na receção ao líder Portimonense: 2-1, com os golos do triunfo a surgir aos 80 e 86'. Os algarvios, reduzidos a dez desde os 18', por expulsão de Ivo Nicolau, somaram a segunda derrota consecutiva, numa segunda volta bem mais pálida do que a primeira primeira, mas seguem ainda assim na liderança, agora com seis pontos de vantagem sobre o Aves.

A 15 pontos dos homens de Portimão e a nove dos avenses está o Varzim, que viu a vitória fugir aos... 90'+4' na receção ao tranquilo Penafiel. No final, ficou 1-1. Em Almada, foi também nos descontos que o Cova da Piedade conseguiu um triunfo vital, batendo o Covilhã por 1-0 com um golo de Rui Varela aos 90'+3', que lhe permitiu deixar a zona de despromoção. Soma agora 42 pontos, os mesmos do Académico de Viseu, que conseguiu igualmente evitar males maiores no último suspiro da receção ao Leixões: 2-2, com um golo de Zé Pedro aos 90'+6'. Os matosinhenses subiram ao 19º posto, embora com os mesmos pontos de Fafe e Freamunde, e estão a seis da zona de salvação.