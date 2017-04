Desta vez não houve golos de Cristiano Ronaldo, mas nem por isso o CR7 deixou de contribuir para mais uma vitória do Real Madrid. O capitão da Seleção nacional fez, aos 85 minutos, a assistência para o segundo golo merengue, apontado por Isco, no triunfo sobre o Alavés (3-0), confirmado a dois minutos dos 90 pelo defesa Nacho, na recarga a um livre de Bale desviado pelo guarda-redes para a barra.

Logo aos 31', Benzema havia aberto o marcador para o Real, numa jogada precedida de fora de jogo do avançado francês. Com este triunfo, o conjunto madrileno - que contou ainda com Pepe no onze - mantém segura a liderança da Liga espanhola, independentemente do que vier a fazer o Barcelona em Granada, a partir das 19h45 deste domingo: para já, os merengues têm cinco pontos de vantagem sobre os blaugrana.

Destaque ainda para o quarto jogo consecutivo sem ganhar do Sevilha: depois de uma primeira volta fantástica, na qual chegou a liderar a prova, o conjunto de Jorge Sampaoli já não vence há precisamente um mês. Este domingo, empatou 0-0 na receção ao Gijón, antepenúltimo classificado, e caiu para o quarto lugar, embora com os mesmos pontos do terceiro, o Atlético de Madrid, que na véspera havia ganho em Málaga (2-0). As duas equipas somam 58 pontos, menos dez que o líder Real Madrid. O internacional português Daniel Carriço não saiu do banco de suplentes.