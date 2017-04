A Linha ferroviária entre Lisboa e Sintra comemora hoje 130 anos. O primeiro troço, que ligava Alcântara Terra a Agualva-Cacém, Sintra, foi inaugurado a 2 de abril de 1887. Já a ligação até ao Rossio foi aberta em 1891.

Segundo escrevia o jornalista Antero Fernandes aquando a comemoração dos 103 anos da Linha, o primeiro contrato foi assinado pelo Governo e os empreiteiros ainda em 1854, mas o início da construção tardou por motivos técnicos e “outras mirabolantes peripécias”. “Tornaram-se, contudo, bastante difíceis e complicados os trabalhos de assentamento da linha. Do Cacém para Sintra foi quase toda construída sobre rocha com a abertura de várias trincheiras como, por exemplo, a da Ribeira das Jarbas em que a pedra se apresentava rija como ferro”.

Apesar da inauguração oficial só ter ocorrido precisamente há 130 anos, os trabalhos da primeira ligação foram dados como terminados a 26 de setembro de 1886. Logo nesse dia, na ‘Linha de Cintra’, como se escrevia à data, “entrou na estação a primeira locomotiva de serviço, acontecimento que daria ensejo a grandes e expressivas manifestações de entusiasmo”.

Um entusiasmo que se refletiu na pompa e circunstância na festa a 2 de abril. “O comboio inaugural, no qual viajava gente do maior nível social da época, administradores, diretores da Companhia Real, para além de vários elementos do Governo, foi recebido com girândolas de foguetes, música e repicar de sinos, sendo a locomotiva, vistosamente decorada, tripulada pelo engenheiro francês Sivaim Baisser”, escreveu o jornalista. Para além deste comboio ‘especial’, partiram de Lisboa outros cinco comboios neste dia.

No dia 3 de abril de 1887, a grande notícia nos jornais portugueses foi, efetivamente, a inauguração do trajeto. “Viajaram para cima de mil pessoas, levadas não só pela curiosidade de experimentarem o caminho-de-ferro no dia da sua inauguração como pelo desejo de aproveitar o excelente dia de Primavera, para realizar uma digressão bastante agradável visitando Sintra, Queluz, etc.”, relatava o “Jornal do Comércio”.

A tal ‘digressão’ de passageiros manteve-se nas décadas seguintes – muitos usavam este comboio como meio de transporte para um passeio até à vila. Recorde que os chamados “dormitórios” de Lisboa só começaram a aparecer na segunda metade do século XX, e é também a partir daí que os ocupantes diários do comboio passam a ser, maioritariamente, trabalhadores.

Nos 70 seguintes à inauguração da Linha, os comboios funcionaram a vapor. A linha apenas foi eletrificada em abril de 1957, há 60 anos.

130 anos depois, o excelente dia de primavera parece continuar a saudar a linha no dia do seu aniversário.