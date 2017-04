Golaço na primeira ronda da fase de apuramento do campeão no campeonato nacional de iniciados - ou juniores C, designação oficial atual. Segundos após entrar em campo, e numa altura em que o Sporting vencia a Académica por 2-1, Rodrigo Costa fez isto:

Fica a dúvida sobre a real intenção do avançado de 15 anos: se queria cruzar ou realmente atirar à baliza. Seja como for, acabou por ser um grande golo, que confirmou a vitória dos leões. O Sporting partilha a liderança com o Benfica, que bateu o Paços de Ferreira por concludentes 5-0, e do Anadia, que surpreendentemente derrotou o FC Porto: 2-0.