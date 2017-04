As licitações pelo Ferrari F430 F1 Coupé pararam nos 240 mil dólares, 10 mil dólares abaixo do valor mínimo para a venda em leilão, que tinha a expetativa de poder chegar aos 350 mil dólares.

Pouco depois de ter saído da montra de licitação foi anunciada a venda do automóvel que tinha pertencido a Donald Trump por 270 mil dólares. O nome do comprador ficou por revelar.

O magnata do ramo imobiliário tinha comprado o carro para uso pessoal e ficou com ele quatro anos, durante os quais rodou 3860 km. A restante da quilometragem foi feita por seu segundo dono (responsável pela venda em leilão) que comprou o carro em 2011 e cujo nome também ficou por se saber.

Versões semelhantes do modelo, que não pertenceram a celebridades, costumam ser vendidas por valores entre os 125 mil e os 175 mil dólares, dependendo da quilometragem, do estado e dos opcionais”, revelou a Auctions America, empresa responsável pelo leilão. As versões intocadas e com pouca quilometragem têm normalmente um valor mais alto.

Por Fort Lauderdale, Florida, cidade onde se realizou a venda, foram muitos os simpatizantes de Trump e de automóveis, que fizeram filam para admirar o carro, que tem um motor V8 de 480 cavalos.