Mais uma vez, o Canelas 2010 volta a estar debaixo dos holofotes e não pelos melhores motivos. O conjunto de Gaia, que foi notícia na primeira metade da época por ter sido alvo de boicote da maioria dos seus adversários na Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto, viu este domingo o encontro com o Rio Tinto (precisamente um desses adversários) ser interrompido aos... três minutos.

E tudo porque, logo num dos primeiros lances do jogo, um atleta do Canelas foi expulso pelo árbitro José Rodrigues após uma entrada dura sobre um adversário. Gerou-se então enorme confusão, com os jogadores da equipa de Gaia a rodear o árbitro, que acabou por cair após levar uma joelhada na cara do jogador Marco Gonçalves, ficando a sangrar.

Marco Gonçalves, um dos elementos mais conhecidos da claque do FC Porto Super-Dragões, acabou por sair de campo escoltado pela polícia, e viria a ser detido pelas autoridades quando já se encontrava no balneário. O jogador de 34 anos vai ser presente a tribunal nesta segunda-feira.

As imagens foram captadas na transmissão em direto da página de Facebook "Minuto 90" - entretanto, as mesmas já não se encontram disponíveis. Aos microfones da CMTV, o diretor de comunicação do Rio Tinto, Francisco Freitas, afirmou que esta era uma situação expectável. "Aconteceu aquilo que infelizmente já todos esperávamos, uma agressão a um árbitro. Mais dia, menos dia iria acontecer - porque esta equipa já vem fazendo este tipo de atuações, ameaças, coações, e mais cedo ou mais tarde isto aconteceria. Infelizmente aconteceu aqui em Rio Tinto. O futebol não merece isto mas aconteceu", afirmou o dirigente, relatando depois o que aconteceu: "Houve uma agressão, mas dentro das regras do jogo, e o árbitro mostrou o vermelho. Gerou-se a confusão e o número 10 do Canelas envolveu-se e agrediu o árbitro com uma joelhada. O árbitro foi socorrido e chamou-se o INEM. O árbitro não foi transportado para o hospital mas foi assistido. Ele próprio chamou o INEM para ser assistido, pois tudo leva a crer que partiu o nariz fruto da joelhada que levou."