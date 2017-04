Depois de há poucos meses o Facebook se ter apropriado do conceito de “stories” lançado pelo Snapchat em 2013, a Snap, empresa que detém a aplicação, tenta colocar-se um passo à frente de Mark Zuckerberg ao adicionar uma função de pesquisa às Stories, os posts com duração de 24 horas que os utilizadores podem partilhar na aplicação.

A nova ferramenta da aplicação, que permitirá fazer pesquisas entre as mais de um milhão de Stories partilhadas pelos utilizadores, está disponível a partir de sexta-feira num número restrito de cidades norte-americanas e a Snap deu alguns exemplos daquilo que a nova funcionalidade permitirá aos utilizadores: “Veja um jogo de basquetebol local, o que se passa no seu bar favorito, assista aos seus desfiles favoritos da Fashion Week, deixe-se inspirar por um lugar longínquo ou simplesmente navegue em histórias de cachorrinhos.”

No quarto trimestre de 2016, o Snapchat teve 158 milhões de utilizadores diários ativos (mais 48% do que no mesmo período do ano anterior), 43% dos quais estavam na América do Norte.