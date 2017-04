Para a também candidata à presidência da Câmara de Lisboa, esta é a repetição de um falhanço que já tinha acontecido com o Banif e com a Caixa Geral de Depósitos.

“Ainda sexta-feira tivemos a notícia de mais um caminho falhado por parte do governo, com a história do Novo Banco”, disse, acusando: “mais uma vez falha com um acordo para uma venda, que afinal ainda não é venda e ainda não se sabe quanto é que vai custar ao bolso dos contribuintes”.

E conclui, com um alerta: “E vamos ver como é que é com o Montepio”, assegurando que o CDS não vai deixar de estar atento para “sinalizar o que está errado no governo das esquerdas unidas”.