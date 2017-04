O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi hoje eleito o 'Rei dos Idiotas' no desfile que anual que assinala o dia das mentiras em Nova Iorque.

"Donald Trump foi eleito o Rei dos Idiotas este ano, de forma unânime", disse Joey Skaggs, organizador do evento, em declarações à agência Agende France Press.

O dia das mentiras, que hoje se assinala, é conhecido nos EUA como 'April's fool', que literalmente significa o idiota de abril, e daí o sentido do trocadilho da eleição de Trump como o rei dos idiotas.

O certame contou este ano com a 32ª edição e foi apresentado um boneco gigante de Donald Trump sentado numa sanita com a inscrição 'Make Russia Great Again'.

No ano passado, a maioria dos participantes escolheu o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un como o principal alvo.

Nova Iorque é uma das cidades mais liberais dos Estados Unidos e tem sido o palco de dezenas de protestos contra a política seguida pelo Presidente norte-americano desde que venceu as eleições de novembro do ano passado.