A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, considera que a solução da venda do Novo Banco é um falhanço do governo depois de não ter tido êxito com o Banif e com a Caixa Geral de Depósitos.

"Ainda ontem tivemos a notícia de mais um caminho falhado por parte do governo, com a história do Novo Banco", disse Assunção Cristas em Mêda, no distrito da Guarda, durante um jantar com militantes.

Isto porque, continua Cristas, o executivo de António Costa “falhou com um acordo para uma venda, que afinal ainda não é venda, ainda não se sabe quanto é que vai custar ao bolso dos contribuintes".

Por isso, a líder dos centristas sublinha que na venda do Novo Banco, por parte do governo, verifica-se que "mais uma vez", os objetivos foram "falhados".

Cristas avisa ainda sobre a incerteza com o Montepio. “Vamos ver como é que é [com] o Montepio", alertou, frisando que o CDS-PP estará atento para "sinalizar o que está errado neste governo das esquerdas unidas, onde o défice só é bom, aparentemente, porque corta todos os dias nos serviços públicos, na saúde, na educação, nos transportes públicos, naquilo que todos os dias bate à porta de todos os portugueses".

Segundo as suas contas, "se fosse cumprido tudo aquilo que estava previsto no Orçamento do Estado para despesa", o défice "seria de 3,7% e não de 2,1".

Sobre as autárquicas, Assunção Cristas disse apenas que os objetivos do CDS-PP têm de ser "realistas" mas "muito ambiciosos".

No jantar de Mêda marcaram presença quatro candidatos autárquicos do CDS-PP no distrito da Guarda: César Figueiredo (Mêda), Artuz Xavier (Vila Nova de Foz Côa), António Nascimento (Trancoso) e Alberto Paché (Sabugal).