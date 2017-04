A Câmara do Porto vai reduzir, em média, 14,76 euros o valor das rendas das habitações sociais de 3.500 famílias.

A atualização foi anunciada no passado dia 1 de março e será feita a partir de hoje.

Em contrapartida, a partir deste mês, há 5.716 famílias que vão ver a sua fatura da renda aumentar, em média, de 10,76 euros. Outras 2.470 famílias não vão sofrer qualquer alteração no valor das rendas, explicou o vereador da Habitação e Ação Social, Manuel Pizarro.

A câmara decidiu ainda aplicar “medidas de mitigação” para que, no máximo, o aumento seja de quatro euros na maioria das habitações.

A 01 de março, o vereador do PS, Manuel Pizarro, explicou que a autarquia decidiu aumentar a renda máxima possível nos grupos 1,2,3 e 4 “muitíssimo menos do que aquilo que seria permitido pela aplicação da lei”, sendo que “as rendas máximas admissíveis dos grupos [1 a 4] têm um aumento que é também no máximo de quatro euros”.

Manuel Pizarro disse ainda que a autarquia “tem uma posição muito crítica sobre a nova lei”, porque a legislação “aponta para soluções que não são consentâneas com o tipo de parque habitacional que a câmara tem”.

Se a lei fosse aplicada sem qualquer mecanismo de mitigação, disse, “iria conduzir a um aumento médio de 29% das rendas”.

Por isso, a Câmara do Porto considerou que a aplicação da nova lei “era socialmente inaceitável” e decidiu assim “criar um mecanismo que limita muito esses aumentos”.