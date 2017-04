A empresa norte-americana Ford vai pedir a devolução de 53 mil carrinhas ‘pick-up’ do modelo F-250, devido a um erro de fabrico, que faz com que as viaturas possam andar mesmo quando estão estacionadas.

As carrinhas em causa foram vendidas apenas na América do Norte tendo sido fabricadas numa fábrica de Kentucky, nos EUA, entre outubro de 2015 e a passada quinta-feira, segundo a agência norte-americana Associated Press.

Enquanto os automóveis não são devolvidos, a Ford aconselha os condutores a usarem o travão de mão para terem a certeza de que os veículos estacionados não se movem.

A peça defeituosa será substituída gratuitamente pelas concessionárias, assim que os proprietários das viaturas forem notificados pela Ford.

Mas, no momento, a construtora automóvel não dispõe das peças de substituição.

A Ford diz desconhecer que tenha havido acidentes ou lesões devido ao erro de fabrico.