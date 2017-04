A Linha do Norte está cortada nos dois sentidos devido a um descarrilamento de dez vagões, na região de Coimbra (Adémia). O comboio envolvido no acidente é de mercadorias e não há feridos

Segundo a informação avançada pela Lusa, os vagões estão estendidos na linha férrea e o acidente ocorreu pelas 18h10, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.

A mesma fonte adiantou ainda que as causas do acidente do comboio, que transportava cimento, ainda não foram apuradas.

No momento, estão no local técnicos da Infraestruturas, acompanhados por uma patrulha da GNR de Coimbra, para fazer a limpeza da linha férrea.

O trânsito automóvel não foi afetado na zona do descarrilamento, devendo a circulação ferroviária ser retomada nas próximas horas.