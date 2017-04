As contraordenações rodoviárias aumentaram 6,2% em 2016, com um total de multas que chegou às 1.248.089. São mais 73 mil face a 2015.

Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna divulgado na sexta-feira, das 1.248.089 infrações rodoviárias que foram registadas, 844.736 foram leves, 346.669 foram graves e 56.684 muito graves. Só nas muito graves houve uma redução de 11%.

Também o número de multas cobradas cresceu face a 2015. No ano passado houve mais 30.541 multas cobradas, o que é explicado no relatório pela melhoria do desempenho operacional e pela aplicação de novos prazos de decisão e notificação.

Em relação aos acidentes rodoviários, foram contabilizados 133.214 sinistros. Mais 3,8% (4.853) em relação a 2015.Em contrapartida, o número de vítimas mortais em 25 (menos 5,2%).

Lisboa foi o distrito com o maior número absoluto de acidentes com 26.869 sinistros. Foram mais 1.212 acidentes, (5%) em relação a 2015