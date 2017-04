O Presidente da República diz que “não é boa ideia” e que “seria uma má solução para Portugal” se o ministro das Finanças optasse por presidir o Eurogrupo.

Apesar de não ter conversado com o primeiro-ministro sobre esta possibilidade, Marcelo Rebelo de Sousa avisa que "seria uma má solução para Portugal, porque o ministro das Finanças faz falta em Portugal, com o devido respeito que há pela presidência do Eurogrupo", disse Marcelo Rebelo de Sousa, à margem de uma homenagem às atrizes Laura Soveral e Adelaide João, na Casa do Artista, em Lisboa.

O Chefe de Estado lembrou que ainda há "ativos problemáticos no sistema financeiro" por resolver e que é necessário consolidar o crescimento económico.

“Mudar um ministro das Finanças a meio do percurso não me parece uma boa ideia, mas o primeiro-ministro não me falou disso. Penso que isso terá passado pela cabeça de alguém em Bruxelas, eventualmente, mas foi um vento que passou e já foi", afirmou.

O Chefe de Estado comentou desta forma a notícia avançada hoje pelo Expresso que diz que Mário Centeno “já foi sondado” para substituir o presidente do Eurogrupo, “mas António Costa não quer ver o seu ministro das Finanças dividido entre Lisboa e Bruxelas”.