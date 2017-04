O Presidente da República considera "importante" a solução de venda do Novo Banco ao grupo norte-americano Lone Star, tendo em conta que já só existiam "soluções menos más".

"É importante para os mercados e para o sistema financeiro português, é estabilizador” sublinha Marcelo Rebelo de Sousa para quem “é importante que seja o Fundo de Resolução e não o Estado” onde estão incluídos os outros bancos, a irem “acompanhando os chamados ativos problemáticos, as eventuais perdas".

"Já não havia boas soluções. Foi um processo que nasceu complicado”, sublinha Marcelo Rebelo de Sousa à margem de uma homenagem às atrizes Laura Soveral e Adelaide João, na Casa do Artista, em Lisboa. “Em três anos houve três gestões. Foram feitas várias tentativas de venda sem sucesso, nomeadamente em 2015. Portanto, o que havia era soluções menos más e que tinham de ser concertadas com a Europa", continuou o Chefe de Estado.

Por isso, para Marcelo Rebelo de Sousa, "neste quadro, é bom que tenha havido solução, que essa solução, na parte mais complicada, recaia sobre os bancos, como vinha do Governo PSD/CDS e não sobre o Estado, através de uma garantia, que não existe".

A venda de 75% do Novo Banco foi anunciada ontem pelo governo e pelo Banco de Portugal. O primeiro-ministro garante que a operação não terá impacto direto ou indireto nas contas públicas, nem novos encargos para os contribuintes, constituindo "uma solução equilibrada".

António Costa, admitiu ainda que foi estudada a hipótese de o Novo Banco ser nacionalizado, mas que essa opção acabou por ser afastada já que implicaria encargos para os contribuintes de até 4,7 mil milhões de euros.

O grupo norte-americano de fundos de investimento Lone Star vai realizar injeções de capital no Novo Banco no montante total que ascende a mil milhões de euros. Deste valor, 750 milhões de euros serão injetados logo no fecho da operação e os restantes 250 milhões de euros até 2020, anunciou o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa.