De acordo com um comunicado do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação Civil (SITAVA) a paralisação vai durar cerca de duas horas diárias, no inicio dos turnos, e no dia 13, entre as 12:00 e as 13:30.

Os trabalhadores são funcionários da Securitas e da Prossegur, com quem o SITAVA tem vindo a tentar negociar um contrato coletivo de trabalho de forma a melhorar o salários e as condições de trabalho.

O sindicato acusa as empresas de vigilância e segurança privada de não aceitarem rever os salários, que estão congelados desde 2011, e de desregularem os horários de trabalho.

A Associação de Empresas de Segurança contestou as acusações e garantiu que mais de metade dos vigilantes aeroportuários tiveram aumentos salariais em agosto de 2014.

O dirigente do SITAVA, Paulo Alexandre, avançou à agência Lusa que a desregulamentação tem vindo a aumentar neste setor, nomeadamente com "horários de trabalho abusivos, que podem levar a falhas na segurança dos aeroportos".