O político adiantou que a polícia entrou de “forma bárbara” na sede do partido e que disparou contra os manifestantes que se encontravam no interior do edifício. Várias pessoas ficaram feridas com gravidade.

Um dos manifestantes, um jovem militante liberal, foi transportado para o hospital onde acabou por falecer.

Efraín Alegre lidera a oposição à alteração da Constituição do país para permitir a reeleição do Presidente do Paraguai, Horacio Cartes, algo que levou a manifestações e confrontos com a polícia na capital do país.

