Entretanto, José Mayer veio a público defender-se. "Respeito muito as mulheres, os meus colegas e o meu ambiente de trabalho, e peço a todos que não misturem ficção com realidade. As palavras e atitudes que me atribuíram são próprias do machismo e da misoginia do personagem Tião Bezerra [da novela "A Lei do Amor"], não são minhas! Nestes 49 anos a trabalhar como ator, sempre procurei e encontrei respeito e confiança em todos os que trabalham comigo", adiantou o ator.

A Globo também se pronunciou para garantir que "repudia toda e qualquer forma de desrespeito, violência ou preconceito". "Todas as questões são apuradas com rigor e são ouvidos todos os envolvidos em busca da verdade. Desta forma, e tendo o respeito como um valor inegociável da empresa, esse assunto foi apurado e as medidas necessárias estão a ser tomadas. A Globo não comenta assuntos internos."