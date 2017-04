Passaram 14 anos desde que o Mónaco conquistou o último troféu (2002/2003). Coincidência, ou não, foi na mesma competição que hoje vai ser disputada em França, a Taça da Liga, com início marcado para meia hora antes do apito soar no clássico Benfica-Porto, na Luz. Com um adversário à altura, um Paris Saint-Germain absolutamente dominador na prova, com seis títulos conquistados, três dos quais nos últimos três anos (1994/1995, 1997/1998, 2007/2008, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017) o super Mónaco de Leonardo Jardim terá, certamente, uma palavra a dizer.

Hoje será a terceira vez que os dois clubes se defrontam esta época e o passado recente é favorável ao emblema do treinador português: uma vitória (3-1), na terceira jornada do campeonato, e um empate (1-1) na deslocação ao Parque dos Príncipes, na passagem da 22.ª jornada da Ligue 1. Separados por três pontos na liga, favoráveis ao conjunto do técnico madeirense, que segue na liderança isolada com 71 pontos, espera-se um jogo equilibrado e disputado em cada lance entre os dois candidatos ao título de campeão de futebol de França em 2016/2017.

O super Mónaco de Jardim continua presente em todas as competições (Liga dos Campeões, Taça da Liga e Taça de França) e soma 129 golos nos 48 jogos realizados esta temporada. Na caminhada da Taça, até hoje, goleou o Rennes por 7-0, empatou com o Sochaux (1-1), com quem viria a ganhar nas grandes penalidades, e derrotou o Nancy, nas meias-finais, pela margem mínima. Mesmo número de golos teve o PSG ao longo do percurso que este sábado conhece o seu fim: triunfo sobre o Lille, por 3-1, diante do Metz (2-0) e frente ao Bordeaux (4-1). Jogo escaldante – que não pode terminar com um empate, resultado que domina os encontros entre as duas equipas nos últimos 10 anos (seis empates e duas vitórias para cada lado) – não só por todas as razões já apresentadas, mas acima de tudo porque em caso de vitória do Mónaco o treinador luso conquista o primeiro título da carreira. Mas atenção que pode mesmo ser só o primeiro título de quatro que ainda estão ao alcance do Mónaco, de Leonardo Jardim, esta época, como já foi referido. Depois do desfecho desta noite, o próximo compromisso dos explicandos de Jardim está marcado para quarta-feira. Em causa os quartos de final da Taça de França, prova que venceu pela última vez em 1990/1991. Num calendário sem pausas, situação que o próprio Jardim denunciou («nunca vi uma coisa assim»), discutia-se a 10.ª jornada, os principezinhos voltam a campo no dia 11 de abril para medir forças com o Borussia Dortmund, na Alemanha, desta feita para disputar a 1ª mão dos ‘quartos’ da Liga dos Campeões.

No intervalo entre a Taça e a liga milionária, o Mónaco há de colocar em dia o compromisso adiado diante do Saint-Étienne ( a contar para a 31.ª jornada), numa altura em que faltam jogar-se apenas oito jornadas do campeonato francês. Um jogo inicialmente com data marcada para domingo mas naturalmente adiado pela presença na final de hoje. Não se pode estar em todo o lado, quando se está em toda a parte...