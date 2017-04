Este fim de semana e o próximo vão ser passados em verdadeiros «workshops» para os candidatos socialistas. A expressão é da secretária-geral adjunta e coordenadora autárquica do PS, Ana Catarina Mendes, que resume assim o espírito das convenções autárquicas distritais.

Nestas sessões – que vão decorrer à porta fechada –, os candidatos vão discutir temas como o programa autárquico socialista e aspetos da comunicação política, para que a campanha seja o mais eficaz possível.

Até agora, foram poucos os dramas conhecidos no desenrolar da escolha dos candidatos (ver texto ao lado) e no PS vê-se isso como um sinal da «eficácia discreta» da secretária-geral adjunta.

«A Ana Catarina Mendes tem intervindo quando é necessário, dando autonomia às federações. Tem apanhado os embates dos bastidores e, de uma forma geral, tem sabido apagar os fogos», aponta um presidente de uma federação socialista, que admite que a dirigente tem «uma tarefa ingrata» de gestão de conflitos, mas que faz um balanço positivo da forma como Ana Catarina Mendes tem gerido o dossiê autárquico.

A opinião é, aliás, partilhadapor vários dirigentes socialistas ouvidos pelo SOL.

A esta (quase) acalmia autárquica socialista não é também indiferente o facto de o PS estar no Governo e de partir em vantagem para as eleições por deter a maioria das câmaras do país, muitas delas em primeiro mandato. Se a isso se somar a atribulação nas hostes sociais-democratas, percebe-se que a preparação autárquica do lado do PS esteja a decorrer quase sem dramas.

A regra de recandidatar todos os atuais presidentes de câmara que não atingiram o limite de mandatos também ajudou: 150 casos ficaram logo arrumados.

Ana Catarina Mendes não revela quantos candidatos socialistas estão ainda por escolher, mas assegura que «o processo está quase todo fechado» a pouco mais de um mês meses da convenção autárquica nacional.

«Estou muito tranquila», garante a coordenadora autárquica socialista ao SOL, desvalorizando o facto de António Costa ter atirado a convenção nacional para o dia 6 de maio. «A convenção autárquica vai ser o arranque da pré-campanha», justifica a dirigente do PS, explicando que a escolha de candidaturas ficará fechada muito antes.

O momento será, pois, o de António Costa dar um pontapé de saída para a campanha, para definir o tom antes de os candidatos partirem a sério para as ruas.

De resto, se o PS atirou este momento de encerramento do processo autárquico para muito depois do prazo – não cumprido – definido no PSD para o final de março, o Governo socialista foi dos que mais cedo marcaram a data das autárquicas.

Depois de ouvir os partidos esta semana, António Costa encontrou no dia 1 de outubro a data mais consensual para a ida a votos.

Nas autárquicas de 2013, Pedro Passos Coelho esperou por 13 de junho para definir a data das eleições. Desta vez, Costa foi muito mais rápido.