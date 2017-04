O que se passou? Foi o discurso do Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa? O do primeiro-ministro António Costa? Ronaldo respondeu aos críticos? Longe disso. Tudo corria de feição na renomeação do Aeroporto da Madeira, na passada quarta-feira, até à hora de destapar a placa com o nome do craque português. No seu discurso, o Presidente considerou o futebolista «um exemplo de excelência a título individual, como melhor jogador do mundo, e a título coletivo, como capitão da seleção campeã da Europa.

Essa excelência alimenta o nosso orgulho. Ronaldo projeta a Madeira e projeta Portugal como mais ninguém». Sob a placa, um busto a representar o herói do momento. Ronaldo, claro. Uma situação absolutamente normal, não fosse a escultura «pouco fiel».

«Será que foi Messi que a fez?», «É suposto ser o Ronaldo?» ou «Que vergonha, mais valia não estar lá nada» são alguns dos comentários dos internautas. Uma situação que também não passou despercebida na imprensa internacional. «Cristiano Ronaldo tem um aeroporto batizado em sua honra... e um busto duvidoso», escreveu o The Guardian. Já o Independent alongou-se na matéria com um artigo dedicado exclusivamente à nova escultura. Num texto em que levanta sete questões sobre a obra, o jornal inglês diz: «Porque é que Ronaldo não está chateado? Quando é que finalmente vão encomendar uma boa estátua de Ronaldo?».

Por sua vez, o Daily Mail afirmou: «Cristiano Ronaldo cara a cara com estátua questionável, enquanto responde aos críticos que se opuseram à mudança do nome do aeroporto da Madeira em sua honra». As atenções rapidamente se viraram para Emanuel Santos, escultor responsável pela obra que, apesar da onda de críticas e da paródia na internet, se diz orgulhoso com o resultado final. «O Cristiano viu as fotos que o irmão lhe mandou. Eu estive com o irmão no museu do Cristiano e, pelas mensagens do Ronaldo, percebi que ele gostou do que viu», adiantou à Rádio Renascença, num momento em que aproveitou para esclarecer que o único aperfeiçoamento pedido por parte do capitão das quinas foi... as rugas. «Só mandou alterar umas rugas, que dão uma certa expressão no rosto quando ele se está a rir. Ele disse que estava um bocadinho saliente, que o fazia mais velho. E pediu para desbastar mais um bocadinho, para ficar mais liso e mais jovial. Mas mandaram avançar porque gostaram do que viram», garantiu.

À parte do insólito, mais um feito para Cristiano Ronaldo: o avançado do Real Madrid tornou-se no segundo futebolista no mundo a ter um aeroporto com o seu nome. Antes do português só o irlandês George Best, lenda do Manchester United, havia tido tal privilégio.