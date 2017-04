A página oficial do Facebook da Polícia de Segurança Pública já deu que falar, uma vez que este sábado, dia 1 de abril, os agentes decidiram brincar com o dia em que se celebra o dia das mentiras.

Na primeira hora deste sábado, a PSP informou que, através de uma parceria com os laboratórios X-novation, desenvolveu um veículo policial que conseguia circular tanto no ar como na terra.

"Somos a primeira polícia europeia a possuir um Aeromobile. Uma vez mais, pioneiros da inovação", pode ler-se na publicação feita.

Rapidamente se percebeu que tudo isto se tratava de uma notícia falsa, mas ainda assim houve quem criticasse a publicação.

De manhã, a PSP continuou no espírito e publicou uma lista com as mentiras mais ouvidas nas estradas durante todo o ano.