Depois do descer do pano para o Teatro da Cornucópia, que encerrou no final do ano passado, Luís Miguel Cintra regressa, com a prometida encenação de Um Dom João Português, de Molière, a partir da tradução portuguesa divulgada no teatro de cordel setecentista de D. João. Um espetáculo que será construído numa partilha do processo com o público ao longo deste ano e a partir de quatro cidades, a começar já esta noite no Pólo da Junta do Afonseiro, no Montijo.

Com um conjunto de atores ligados ao percurso da Cornucópia, Luís Miguel Cintra segue depois com o espetáculo, ao longo do ano para outras três cidades, das quais duas já estão definidas – Viseu (Teatro Viriato) e Guimarães, para em 2018 apresentar o espetáculo completo de novo nas quatro cidades.

«Queremos que os espectadores sejam cúmplices deste jogo, desta mistura que é igual a como funcionam as nossas cabeças nos seus melhores momentos», explicou Luís Miguel Cintra num comunicado enviado à imprensa a propósito do seu regresso. «Para nós o Teatro é como um campo de treinos do desporto favorito dos seres humanos, aquele que o distingue dos animais: pensar. E aceitar ou não, ser moral e ser feliz».

A Cornucópia encerrou no final do ano passado ao fim de mais de 40 anos de atividade, com a apresentação de um recital a partir de textos de Guillaume Apollinaire. O fim da companhia ficou ainda marcado por uma intervenção do Presidente da República, que pretendia encontrar uma solução para a Cornucópia – mas sem sucesso.