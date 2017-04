Laura Ferreira, de 52 anos, volta a viver o pesadelo do cancro. De acordo com o Correio da Manhã, um ano e meio depois de ter terminado os tratamentos contra a doença, no joelho, a mulher de Passos volta a ter novamente cancro.

Laura vai regressar ao IPO, onde foi tratada anteriormente, para se preparar para iniciar um novo ciclo de quimioterapia.

Segundo uma fonte próxima, “a família tem sido o grande pilar. Neste momento, a Laura já fez todos os exames e prepara-se para enfrentar a quimioterapia. A situação é delicada e precisa de muito carinho e acompanhamento”.