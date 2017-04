Depois de um longo período de negociações, o fundo norte-americano Lone Star venceu a corrida da compra do Novo Banco que irá realizar injeções de capital no montante total de mil milhões de euros, dos quais 750 milhões de euros no momento da conclusão da operação e 250 milhões de euros no prazo de até três anos. Com esta operação, o fundo de investimento liderado por John Grayken passará a deter 75% do capital social do Novo Banco e o Fundo de Resolução ficará com 25%.

Esta foi a solução encontrada para «deixar de existir o risco de liquidação do banco», revela ao SOL fonte ligada ao processo. Ainda assim, admite que o acordo alcançado «não esgota os riscos do negócio mas mitiga-os».

As condições acordadas incluem a existência de um mecanismo de capitalização contingente, nos termos do qual o Fundo de Resolução, enquanto acionista, se compromete a realizar injeções de capital no caso de se materializarem certas condições cumulativas, relacionadas com o desempenho de um conjunto delimitado de ativos do Novo Banco e com a evolução dos níveis de capitalização do banco.

«As eventuais injeções de capital a realizar nos termos deste mecanismo contingente beneficiam de uma almofada de capital resultante da injeção a realizar nos termos da operação e estão sujeitas a um limite máximo absoluto», revela o BdP.

Segundo fonte ligada ao processo, esta posição do Fundo de Resolução dá direitos associados a ações, mas «não dá direito a lugar na administração nem direito de voto nas assembleias de acionistas, um poder que está limitado por ser detido por autoridades públicas», revela a mesma fonte.

No entanto, para controlar os riscos associados à transição está pensada a criação de uma estrutura – dentro ou fora do banco – que ficará responsável pelo acesso a informação relevante relativamente às contas ativas de forma a que o Fundo de Resolução tenha em seu poder essas informações.

«As condições acordadas preveem também mecanismos de salvaguarda dos interesses do Fundo de Resolução, de alinhamento de incentivos e de fiscalização, não obstante as limitações decorrentes da aplicação das regras de auxílios de Estado», diz a entidade liderada por Carlos Costa.

A conclusão do negócio está ainda dependente das autorizações regulatórias, nomeadamente do Banco Central Europeu e de Bruxelas, e ainda da realização de um exercício de gestão de passivos, sujeito a adesão dos obrigacionistas, que irá abranger as obrigações não subordinadas do Novo Banco. O objetivo é gerar através da oferta de novas obrigações «pelo menos 500 milhões de euros de fundos próprios elegíveis para o cômputo do rácio CET1».

Com esta solução, o governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, diz que foi dado «mais um passo na estabilização do setor bancário nacional, para a qual é vantajosa a diversificação das fontes de financiamento permitida pela entrada de novos investidores», acrescentando ainda que «este desenvolvimento permite também o reforço da credibilidade do setor bancário por via do desfecho bem-sucedido de um processo de venda aberto, transparente, concorrencial e de alcance internacional».

Aliás, a mesma fonte afirma que este é um dos maiores investimentos norte-americanos na Europa e admite que tem sido difícil atrair capital não europeu. Ainda assim, revela que «o negócio foi conseguido num tempo notável. Foi a primeira operação de venda de um banco de transição, de um banco com uma dimensão relevante no plano europeu».

Redução de riscos

De acordo com a fonte ligada ao processo, foi tudo pensado «para a redução de riscos». E há um conjunto de ativos que estão no side bank que ficam protegidos por um mecanismo de capital contingente. O capital é de 3,890 milhões de euros e estará em vigor durante oito anos e, como tal, durante esse período o Novo Banco não poderá distribuir dividendos.

Trata-se, segundo a mesmafonte, de «um mecanismo de proteção à rede de balcões, trabalhadores, proteção financeira à economia. Não é proteção ao acionista. Não é mecanismo de compensação de perdas, é de reposição de capital».

No acordo que foi formalizado a Lone Star está impedida de vender a instituição financeira durante três anos, assim como foram impostas «restrições severas» de trocas com partes do fundo norte-americano.

Já a redução da estrutura, tanto em termos de trabalhadores como em termos de balcões, está em linha com o que atual administração definiu. Recorde-se que o Novo Banco conta com uma rede de 556 balcões e é responsável por cerca de 6300 postos de trabalho. Detém cerca de 25 mil milhões de euros de depósitos e 1,3 milhões de clientes.

Negócios em Portugal

Esta não é a estreia do fundo norte-americano no mercado nacional. Em agosto de 2015, a Lone Star comprou quatro centros comerciais Dolce Vita em Lisboa, Porto, Vila Real e Coimbra por cerca de 40 milhões de euros cada um, após a insolvência das empresas imobiliárias do grupo espanhol Chamartín Imobiliária que detinha estes ativos e onde o fundo era também o maior credor hipotecário.

No entanto, passado alguns meses foi noticiado que três desses centros comerciais, com exceção de Lisboa, foram vendidos aos alemães do Deutsche Bank. Uma operação que terá rendido cerca de 200 milhões de euros.

Mais tarde foi a vez de comprar ao Catalunya Banc, entidade proprietária da Lusort, os ativos imobiliários e a concessão da marina de Vilamoura. Mas a ideia era continuar a apostar no mercado português.

Para trás ficam as polémicas que envolvem John Grayken e a sua reputação. Fundou a Lone Star em 1995 e tem uma fortuna avaliada em seis mil milhões de euros, mas é conhecido por enriquecer à custa de negócios fracassados ou semi-fracassados. A fórmula é simples: compra ativos a bancos e Estados soberanos sobreendividados para depois vendê-los ao melhor preço.