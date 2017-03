O Brasil terminou fevereiro com a taxa de desemprego recorde de 13,2%, o que significa que no país há hoje cerca de 13,5 milhões de pessoas sem emprego. Os dados, revelados esta sexta-feira pelo Instituto de Geografia e Estatística, indicam que os números do desemprego bateram recordes sucessivos nos três últimos meses analisados.

Os valores do desemprego no trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro aumentaram 30,6% em relação aos mesmos três meses do último ano. O que quer dizer que há mais 3,2 milhões de desempregados em relação ao mesmo período de 2016 e ainda mais 1,4 milhões de pessoas sem emprego em relação ao trimestre anterior, que terminou em novembro.

O Brasil revelou esta sexta-feira um quadro geral das contas públicas. O Banco Central afirma que a economia contraiu 0,26% só em janeiro, o sétimo mês consecutivo de quebra, quando os analistas antecipavam uma redução menor, em torno de 1% do ICB-Br – um indicador distinto do Produto Interno Bruto, que serve para orientar a política monetária.