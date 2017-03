Ricardo Paredes ocupa um bom 6º lugar, com 52 pancadas, 2 abaixo do Par, empatado com o espanhol Thomas Artigas e o holandês Renz Asper. Hugo Espírito Santo vem logo a seguir, no grupo dos 10º classificados, com 53 (-1).

O mundial é liderado por dois espanhóis com 49 (-5): Pablo Rodríguez Padilla e Javier Marroquín.

Os outros portugueses obtiveram os seguintes resultados: Mário Filipe 55 (+1), José Gaspar 55 (+1), Francisca Alves 59 (+5), Daniel Oliveira 61 (+7).

Há 15 países neste Mundial de P&P da IPPA.