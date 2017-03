A licitação, promovida pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) integrava começou por integrar 13 imóveis do CHLC, com um valor base de licitação de 7,6 milhões de euros. No entanto, “o proprietário retirou um imóvel com um valor de base de cerca de 1,2 milhões de euros, pelo que, à data da ação, o lote para licitação contemplava 12 imóveis, com um valor base total de 6,4 milhões de euros", informou a organização.

"Foram vendidos todos os 12 imóveis integrados na ação", revelou a organização da Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa (no âmbito da qual decorreu o leilão). Os 9,5 milhões de euros arrecadados na licitação vão ser integralmente aplicados “em investimentos de substituição de equipamentos médicos", acrescentou.

Os 12 imóveis foram construídos na primeira metade do século XX e localizam-se na zona histórica de Lisboa. "O maior dos imóveis tem uma área bruta de 1.612 metros quadrados e o mais pequeno 99 metros quadrados, correspondendo, este último, a um terreno com escombros do edifício que ruiu", referiu a organização.

Sobre os valores de licitação deste lote de 12 imóveis, o mais elevado era de 2,2 milhões de euros e o mais baixo era de 132 mil euros.

Na edição de 2016 da Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa, a DGTF promoveu uma hasta pública para alienação de 19 imóveis do Estado.

O valor de licitação agregado foi de 20,2 milhões de euros, mas apenas quatro foram arrematados. Ainda assim o resultado foi um encaixe de mais de 23 milhões de euros, em parte devido á venda do antigo Hospital da Marinha, arrematado por quase 18 milhões de euros.