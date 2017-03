“Este é um mau negócio. O que se assistiu hoje foi a uma venda parcial e com garantias do Estado”, disse ao i fonte do PSD.

E prosseguiu: “é o dinheiro dos contribuintes a garantir a cobertura das perdas até quase 4 mil milhões de euros, ou seja, há um perdão de centenas de milhões de euros, criando elevados custos aos contribuintes”.

Para o PSD, “estas decisões de prestar garantias públicas e perdoar aos bancos dinheiro que era dos contribuintes responsabilizam apenas e exclusivamente o governo e os partidos da maioria de esquerda, todos autores ou cúmplices destes custos impostos aos contribuintes”.

“Quem andou a defender a reestruturação da dívida pública acabou por ser cúmplice na reestruturação da dívida dos bancos ao Estado”, concluiu a fonte social-democrata.